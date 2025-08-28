  2. ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন নিলো ছাত্রদল, প্যানেল ঘোষণা পরে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
মনোনয়ন নিচ্ছেন ছাত্রদলের নেতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে পুুরো প্যানেলে (২৩টি পদ) মনোনয়ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। তবে কে কোন পদে লড়বেন তা এখনো স্পষ্ট করেননি তারা।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে রাকসু নির্বাচনে ২৩টি ও সিনেটের পাঁচটি পদে মনোনয়ন উত্তোলন করে শাখা ছাত্রদল।

মনোনয়নপত্র উত্তোলনের পর রাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‌‘রাকসু নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা এরইমধ্যে নেতাকর্মীদের মনোনয়ন ফরম উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছি। আমাদের নেতাকর্মীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরম সংগ্রহ করে জমা দেবেন। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করবে।’

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সরদার জহুরুল বলেন, ‘রাকসু ছাত্রদলের প্রাণের দাবি। আমরা রাকসু ও হল সংসদের নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছি আজ এবং রোববার যেন তারা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচারণা চালিয়ে নিজেদের উপস্থাপন করেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে খুব শিগগির ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা করা হবে।’

মনির হোসেন মাহিন/এসআর/জেআইএম

