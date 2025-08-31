চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাবিতে বিক্ষোভ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট।
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন তারা।
মিছিলটি সেখান থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদ হয়ে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়।
এরপর সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন জোটের নেতারা। সমাবেশে জোটের নেতা ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক বলেন, চবিতে যে নৃশংস হামলা আমরা দেখলাম সেটি মূলত বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থারই প্রতিচ্ছবি। আমরা অবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনার জোর দাবি জানাই।
