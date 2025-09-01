রাকসু নির্বাচন
ডোপ টেস্টে নমুনা দেওয়ার শেষ দিন আজ, ৫৭০ প্রার্থীর স্যাম্পল সংগ্রহ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ এবং সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট শুরু হয়েছে গত ২৮ আগস্ট। শেষ দিনে এখন পর্যন্ত স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে ৫৭০ জন প্রার্থীর।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের (রামেক) টেকনোলজিস্ট আবু সাদাত মাহমুদ সায়েম রাজু এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সরেজমিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে গিয়ে দেখা যায়, সকাল থেকে বিভিন্ন হলের প্রার্থীরা সেখানে জড়ো হয়েছেন ডোপ টেস্টের স্যাম্পল দিতে। টেস্টের স্যাম্পল হিসেবে নেওয়া হচ্ছে ইউরিন। রাবি মেডিকেল সেন্টার থেকে সংগ্রহ করার পর সেগুলো নিয়ে যাওয়া হবে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে। সেখানে একটি মেডিকেল টিম গঠন করা আছে। তারাই সেগুলো পরীক্ষা করবেন। প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারবেন।
রাজশাহী মেডিকেল কলেজের (রামেক) টেকনোলজিস্ট আবু সাদাত মাহমুদ সায়েম রাজু বলেন, গতকাল পর্যন্ত আমরা ৪৭০ জনের স্যাম্পল সংগ্রহ করেছি। শেষ দিনে এখন পর্যন্ত ১০০ জন স্যাম্পল দিয়েছেন। সব মিলে এখন পর্যন্ত ৫৭০ জনের স্যাম্পল পাওয়া গেছে। আমাদের একটা মেডিকেল টিম আছে, তারাই সেগুলো পরীক্ষা করেন। আমরা এখান থেকে স্যাম্পলগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাই। রামেকেই সেগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে।
এসময় বিজয়-২৪ হলের এজিএস পদপ্রার্থী আব্দুর রহিম বলেন, আজ আমাদের হলের প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের সময় নির্ধারণ করা ছিল। পরে ভিড় হতে পারে, এজন্য সকাল সকাল এসেই স্যাম্পল দিয়েছি। নির্বাচন কমিশন একটা ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে মাদকাসক্ত কেউ প্রার্থী হতে পারবে না।
এই ডোপ টেস্টের সকল ধরনের খরচ বহন করবে রাকসু নির্বাচন কমিশন। এর আগে (২৭ আগস্ট) বুধবার রাতে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রার্থীদের জানানো যাচ্ছে, ২৮ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (শুক্রবার ব্যতীত) প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত স্ব স্ব পদের বিপরীতে টাকা জমাদানের ব্যাংক স্লিপ প্রদর্শন করে ডোপ টেস্টের নমুনা প্রদান করার জন্য জানানো যাচ্ছে। স্লিপের পেছনে প্রার্থীর নাম, শিক্ষার্থী আইডি ও মোবাইল নম্বর লিখে জমা দিতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার থেকে ডোপ টেস্টের রিপোর্ট সংগ্রহ করে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।’
মনির হোসেন মাহিন/এফএ/এমএস