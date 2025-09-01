ডাকসু নির্বাচন স্থগিতে প্রার্থীদের কার কী প্রতিক্রিয়া

ডাকসু নির্বাচন স্থগিতে প্রার্থীদের কার কী প্রতিক্রিয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্তে প্রার্থীরা ‘ক্ষুব্ধ’। তারা খবরটি জানার পরপরই নানা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন।
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেল থেকে ডাকসুর জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার ডাকসু স্থগিতের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ জানিয়েছেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘শেখ হাসিনাও হাইকোর্ট দিয়ে খেলতে গিয়েছিল, পরিণতি ভালো হয়নি!’
‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়াও ক্ষোভ জানিয়ে ফেসবুক পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লেখেন, ‘ডাকসু হবেই। প্রয়োজনে হাইকোর্টই স্থগিত করে দিবো।’
স্বতন্ত্র ঐক্য পরিষদের ভিপি (সহ-সভাপতি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত দিনেই নির্বাচনের দাবি তুলেছেন। ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ডাকসু নির্বাচন ৯ তারিখেই হতে হবে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সেক্রেটারি ও ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের এজিএস (সহ-সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী মহিউদ্দিন খানও ডাকসু নির্বাচন স্থগিতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এবারের ডাকসু নির্বাচন কেবলই ডাকসু নির্বাচন নয়, অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রতিটি ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক সহাবস্থান নিশ্চিতের রক্ষাকবচ। এটা বন্ধ করার জন্য যে শক্তিই কাজ করুক তা সফল হবে না। আমরা ডাকসু বাস্তবায়ন করেই ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।
ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বহিষ্কৃত নেতা মাহিন সরকার। তিনি লিখেছেন, ‘এই সন্দেহের কথাই বলে আসছিলাম। ষড়যন্ত্রকারীরা সাময়িক সফল। ইনশাআল্লাহ কাজে দেবে না।’
ডাকসু নির্বাচন ‘৯ সেপ্টেম্বর হতেই হবে’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলে ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’র ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। হাইকোর্টের রায়ে ডাকসু নির্বাচন স্থগিতে সিদ্ধান্ত আসার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা জানান।
আরও পড়ুন
ফেসবুকে নিজের ভেরিফাইড আইডিতে দেওয়া পোস্টে তিনি তার প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন। সাদিক কায়েম লিখেছেন, ডাকসু নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর হবে। হতেই হবে।
গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে ভিপিপ্রার্থী আব্দুল কাদের নির্বাচন স্থগিতের তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশের পরপরই আব্দুল কাদের তার নিজের ফেসবুক আইডিতে দুটি পোস্ট দিয়েছেন। একটিতে ক্ষোভ জানিয়েছেন। আরেকটিতে তিনি শিক্ষার্থীদের রাজু ভাস্কর্যে গিয়ে বিক্ষোভ করতে অনুরোধ করেছেন।
প্রথম পোস্টে বাগছাস নেতা ও ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের লেখেন, যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে প্রস্তুত আমরা। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের ফয়সালা রাজপথে হবে।
এর ১৩ মিনিট পর দ্বিতীয় পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ডাকসু চাই আন্দোলন’ সম্মিলিতভাবে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। সাড়ে চারটায়, রাজুতে চলে আসুন।
এএএইচ/এমআইএইচএস