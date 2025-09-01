  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ঢাবি উপাচার্য

কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে মূল জায়গায় ফোকাস রাখতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৩ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান/ছবি সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিশ্চিত করতে কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে মূল জায়গায় ফোকাস রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে ডাকসু নিয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ মন্তব্য করেন তিনি।

উপাচার্য বলেন, ডাকসু প্রসঙ্গে দুটি আইনি নোটিশ ও রিট আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি। আমরা আইনজ্ঞের মাধ্যমে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করেছি। আজ একজন প্রার্থী আরেকজন প্রার্থীর প্রার্থিতার বিষয়ে রিট করে। পরবর্তীসময় সেখানে নিয়োজিত আমাদের আইনজ্ঞ সে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করেন।

তিনি বলেন, ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে কোনো বাধা নেই। তবে আগামীকাল এ রিটের শুনানি আছে। আমাদের ১২ সদস্যের বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। তারা প্রয়োজনমতো বিশ্ববিদ্যালয়কে আইনি সহায়তা দেন।

উপাচার্য আরও বলেন, ডাকসু একটি চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে কোনো রাখঢাক নেই। অনেক বিষয়ে বাধা এসেছে। এই যে মামলা-মোকাদ্দমা হচ্ছে, এগুলোও বাধা-বিপত্তির অংশ। আমরা অংশীজনদের নিয়ে এসব বাধা মোকাবিলা করেছি।

