আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন
মেধাবী প্রকল্পে আবেদন করতে পারবে জবি শিক্ষার্থীরা
তৃতীয় ধাপে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত মেধাবী প্রকল্পে আবেদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এতে আবেদন করতে পারবেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ সেশনের ছাত্ররা।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) জবি ছাত্র হল-০১ এর প্রভোস্ট মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান সাদী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত মেধাবী প্রকল্পে ছাত্রদের আবাসিক সিট বরাদ্দের লক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের (১৮, ১৯ ও ২০তম ব্যাচের) আগ্রহী ছাত্রদের আগামী ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিম্নবর্ণিত (গুগল লিংক) এবং সরাসরি আবেদন ফরমে আবেদন করার জন্য বলা হলো।
এর আগে, গত বছর ডিসেম্বরে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে স্কলারশিপসহ অস্থায়ী ভিত্তিতে ৭০০ জন জবি শিক্ষার্থীর আবাসনের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করা হয়। এরপর গত ২০ মে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত মেধাবী প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ৫০০ জন ছাত্রের আবাসনের জন্য আবেদন শুরু হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্ররা আবেদনের সুযোগ পায়। এরপর গত ১ জুন প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৪, ১৫ ও ১৬ জুন মেধাবী প্রকল্পের সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু হয়।
আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের মেধাবী প্রকল্প একটি শিক্ষাবান্ধব সামাজিক উদ্যোগ, যা মেধাবী, দরিদ্র ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন, ধর্মীয় নৈতিকতা ও মানসিক বিকাশে সহায়তা প্রদান করে।
