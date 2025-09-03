  2. ক্যাম্পাস

সহিংসতায় সরকারের নীরব ভূমিকার প্রতিবাদে‎ জবিতে বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ মিছিল।

‎রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক জনতার ওপর হামলা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের কার্যকর ভূমিকা না রাখার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে শাখা ইনকিলাব মঞ্চ।

‎সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক। নিরাপত্তার নামে গঠিত যৌথ বাহিনী জনগণকে রক্ষা করতে পারছে না; বরং ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। বক্তাদের দাবি, সরকার যদি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত।

জবি শাখা ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব শান্তা আক্তার বলেন,‎ দেশের মানুষ ভালো নেই, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। চাঁদাবাজি, মারামারি ও রাহাজানিতে দেশ ছেয়ে গেছে। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড দমন করতে ব্যর্থ হলে দ্রুত ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকাকে।

‎আয়োজক সংগঠনের সভাপতি নূর মোহাম্মদ বলেন, গত ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদের অবসানের পর সংস্কারের প্রত্যাশায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ক্ষমতায় আনা হয়েছিল। কিন্তু তারা সংস্কারের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও নীলফামারীতে শ্রমিক হত্যার ঘটনা তারই প্রমাণ। যারা জনগণকে রক্ষা করতে পারে না, তাদের পদত্যাগ করা উচিত।

