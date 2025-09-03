ইনকিলাব মঞ্চ
সহিংসতায় সরকারের নীরব ভূমিকার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ
রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক জনতার ওপর হামলা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের কার্যকর ভূমিকা না রাখার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে শাখা ইনকিলাব মঞ্চ।
সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক। নিরাপত্তার নামে গঠিত যৌথ বাহিনী জনগণকে রক্ষা করতে পারছে না; বরং ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। বক্তাদের দাবি, সরকার যদি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত।
জবি শাখা ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব শান্তা আক্তার বলেন, দেশের মানুষ ভালো নেই, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। চাঁদাবাজি, মারামারি ও রাহাজানিতে দেশ ছেয়ে গেছে। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড দমন করতে ব্যর্থ হলে দ্রুত ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকাকে।
আয়োজক সংগঠনের সভাপতি নূর মোহাম্মদ বলেন, গত ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদের অবসানের পর সংস্কারের প্রত্যাশায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ক্ষমতায় আনা হয়েছিল। কিন্তু তারা সংস্কারের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও নীলফামারীতে শ্রমিক হত্যার ঘটনা তারই প্রমাণ। যারা জনগণকে রক্ষা করতে পারে না, তাদের পদত্যাগ করা উচিত।
