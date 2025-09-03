  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ও হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন নিয়েছেন মোট এক হাজার ২৩৩ জন প্রার্থী। রাকসু নির্বাচনে ২৩টি পদে ৩৯৫ জন, সিনেটের পাঁচটি পদে ৮৪ জন এবং হলগুলোতে ৭৫৪ জন মনোনয়ন নিয়েছেন।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে রাকসুর কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম।

রাকসুর ২৩ পদে লড়াই করবেন ৩৯৬ জন প্রার্থী। ভিপি (সহ-সভাপতি) পদে ১৪ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আটজন এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

অন্যান্য পদগুলোর মধ্যে ক্রীড়া ও খেলাধুলা সম্পাদক আটজন, সহকারী সম্পাদক ক্রীড়া ও খেলাধুলা চারজন, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পাঁচজন, সহকারী সম্পাদক সংস্কৃতি বিষয়ক সাতজন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পাঁচজন, সহকারী সম্পাদক মহিলা বিষয়ক চারজন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ৯ জন, সহকারী সম্পাদক তথ্য ও গবেষণা পাঁচজন, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক সাতজন, সহকারী সম্পাদক মিডিয়া ও প্রকাশনা চারজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক তিনজন, সহকারী সম্পাদক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছয়জন, বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক তিনজন, সহকারী সম্পাদক বিতর্ক ও সাহিত্য চারজন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ১৩ জন, সহকারী সম্পাদক পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ ১১ জন এবং নির্বাহী সদস্য চারটি পদে মোট ৫১ জন প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েছেন।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের নমুনা সংগ্রহের শেষ দিন ছিল আজ। তবে সময়সীমা আরও একদিন বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ২০০ জন প্রার্থীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট ৮৪১ জন প্রার্থী নমুনা জমা দিয়েছেন।

রাবি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান মাফরুহা সিদ্দিকা লিপি বলেন, ‘আমরা এরইমধ্যে আগে সংগৃহীত নমুনার ফলাফল প্রস্তুত করেছি। আজ যারা নমুনা জমা দিয়েছেন, তা রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশন বরাবর জমা দেওয়া হবে।’

সার্বিক বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‌‘মনোনয়ন কার্যক্রম আজ শেষ হলো। মনোনয়ন বিতরণের সময় বাড়ানোর আর কোনো সুযোগ নেই। তবে যারা আজ প্রার্থী হলেন তারা কালকেও ডোপ টেস্ট করতে পারবেন। পরের দিন তাদের রেজাল্ট প্রকাশ করা হবে।’

