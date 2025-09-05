  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু ভোট

হারানোর কিছু নেই, শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবো: ভিপি প্রার্থী জামাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হঠাৎ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির বহিষ্কৃত নেতা ও সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী মাহিন সরকার।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্যানেলের (সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদের) ভিপি প্রার্থী জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ খালিদ।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টের এক পোস্টে তিনি এ ঘোষণা দেন।

জামাল উদ্দিন লেখেন, আমার কোনো রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে এসেছি সবসময়। ফলে আমার হারানোরও কিছু নেই। আমি লড়াই করার মানুষ, শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবো।

তিনি আরও লেখেন, আমার শক্তি শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা। অন্যকিছুর ওপর ভরসা করে আমি নামিনি।

এমএইচএ/এমকেআর/এমএস

