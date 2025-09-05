ডাকসু নির্বাচন
‘অপর্যাপ্ত’ ভোটকেন্দ্র নিয়ে শঙ্কিত সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মাত্র আটটি ভোটকেন্দ্রকে ৩৯ হাজার ভোটারের জন্য অপর্যাপ্ত বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী ঐক্যজোট'’প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) মাস্টার দা সূর্যসেন হলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
সাদিক বলেন, আমাদের প্রায় ৩৯ হাজার ভোটার রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র রাখা হয়েছে মাত্র আটটি। এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী ভোট দিতে আসবেন বলে আশা করছি। কিন্তু এতো কম সংখ্যক কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে কিনা, সে বিষয়ে আমরা শঙ্কিত।
এ সময় নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে চলমান সাইবার বুলিংয়ের বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের প্রার্থী সাবিকুন্নাহার তামান্নার ছবি বিকৃত করে ছড়ানো হয়েছে। আমরা লিখিত অভিযোগ দিয়েছি, কিন্তু প্রশাসন এখনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। শুধু তাই নয়, আমাদের নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত স্লাট-শেমিং ও সাইবার হ্যারাসমেন্ট চালানো হচ্ছে।
সাদিক কায়েম দাবি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, যারা এ ধরনের হয়রানির সঙ্গে জড়িত, তাদের অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
উল্লেখ্য, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ডাকসু নির্বাচন।
