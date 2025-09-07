রাবিতে দ্বিতীয় মাস্টার্সের ভর্তির সুযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আজ

রাবিতে দ্বিতীয় মাস্টার্সের ভর্তির সুযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট নির্বাচনে অংশ নিতে সাবেক ছাত্রনেতাদের অনেকে দ্বিতীয় মাস্টার্স করার সুযোগ চেয়ে আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টায় সিনেট ভবনে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
দ্বিতীয়বার মাস্টার্সে ভর্তির সুযোগ চেয়ে আবেদন করা নেতারা হলেন- শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী, সাধারণ সম্পাদক সর্দার জহুরুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক, সিনিয়র সহ-সভাপতি শাকিলুর রহমান সোহাগ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তুষার শেখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী হাসান মুন্না।
আবেদনপত্রে নেতারা বলেছেন, বিগত ‘ফ্যাসিস্ট শাসনামলে’ রাজনৈতিক হয়রানি ও কারাবরণের কারণে তারা সুষ্ঠুভাবে মাস্টার্স শেষ করতে পারেননি। এজন্য তারা দ্বিতীয়বার মাস্টার্সের সুযোগ চান। তারা সবাই উপাচার্য বরাবর করা এ আবেদনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
রাবিতে প্রচলিত আইনে মাস্টার্সের ভর্তির জন্য আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। আবেদনকারী যে বিভাগ থেকে স্নাতক পাশ করেছে শুধুমাত্র সে বিভাগে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্নাতক পাশের পর তিন শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ভর্তির জন্য আবেদনের সুযোগ থাকবে। মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি ও অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট অধিকর্তার তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ বিভাগ কর্তৃক এ পরীক্ষা পরিচালিত হবে।
১৯৯০-এর দশক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বা ডাবল মাস্টার্স চালু নেই। সাবেক ছাত্রনেতাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোর্সটি আবার চালুর বিষয়েই সভায় আলোচনা হবে। ডিন, বিভাগীয় প্রধান, ইনস্টিটিউট পরিচালক ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষকেরা সভায় অংশ নেবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (অ্যাকাডেমিক) অধ্যাপক মো. ফরিদ উদ্দীন খান বলেন, প্রাক্তন কয়েকজন শিক্ষার্থীর আবেদন এসেছে। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/জিকেএস