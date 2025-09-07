হল সংসদ নির্বাচন
ব্যতিক্রমী প্রচারপত্রে ভোট চাইছেন জিএস প্রার্থী সাকিব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হল সংসদ নির্বাচনে বিজয় ৭১ হলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী সাকিব বিশ্বাস স্ট্যাম্পের আদলে প্রচারপত্র বানিয়ে তার অঙ্গীকারনামা ও ইশতেহার বিলিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চাচ্ছেন।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিজয় একাত্তর হলের বিভিন্ন ফ্লোর ও মাঠ ঘুরে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
সাকিব বিশ্বাস জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঘোষিত প্যানেল থেকে হল সংসদে জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
তিনি অঙ্গীকারনামায় লিখেছেন, প্রিয় বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীরা, আমার সালাম নেবেন। দীর্ঘদিন ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হয়েছি। সর্বশেষ জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে বাড়িতে পুলিশের আক্রমণ। ২০১৯ পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে তৎকালীন ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধ) নির্মম নির্যাতনে এক কাপড়ে হল ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের সঙ্গে ক্যাম্পাস জীবন কাটাতে পারিনি। ফ্যাসিবাদী আমলে যখন হলের স্পোর্টসসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি দেখতাম, প্রতিবারই নিজের অজান্তেই আমার চোখ ভিজে উঠতো।
- আরও পড়ুন
- ডাকসুতে ১৯ হাজার ছাত্রী ভোটই জয়-পরাজয়ের ‘নিয়ামক’
- ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিন আজ
- ডাকসু নির্বাচনে কোচিং ‘ফ্যাক্টর’: আবিদ-সাদিক-শামীমের ‘ভোটব্যাংক’
তিনি আরও লেখেন, আপনারা আমাকে হল সংসদের জিএস হিসেবে নির্বাচিত করলে প্রথম মাসেই হলের খাবার, নিরাপত্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাজনিত সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার করছি। সর্বশেষ, যে ছাত্ররাজনীতি আমার মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, সেই রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি আমার হলে কখনো ফিরতে দেবো না। হেরে গেলেও বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সবার আগে দৌড়ে যাবো। যে কোনো বিপদে আমি সাকিব বিশ্বাস আপনাদের সামনে বুক পেতে ঢাল হয়ে দাঁড়াবো।
এমএইচএ/ইএ/জিকেএস