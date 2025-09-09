রাকসু নির্বাচন
প্রচারণায় মুখোমুখি ছাত্রদল-শিবিরের প্রার্থীরা, হলো কুশলবিনিময়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণার পর প্রচারণায় নেমেছেন ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের নেতাকর্মী ও ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’র সদস্যরা।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে প্রচারণায় অংশ নিতে দেখা যায় দুই প্যানেলের নেতাকর্মীদের।
ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গণসংযোগ করছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের ভিপি পদপ্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ ও ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর। এসময় দুজন কুশলবিনিময় করেন এবং একে অপরকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
এসময় রাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আমরা রাকসু নির্বাচনের কার্যক্রম কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। আমাদের বন্ধুপ্রতিম সংগঠন ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবীর ভাইও শিক্ষার্থীদের মাঝে রাকসু নির্বাচনের আমেজ ফিরিয়ে আনতে কাজ করছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘জুলাই বিপ্লবের পর ছাত্রলীগ ব্যতীত আমরা সবাই এক। এখানে আমরা কেউ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নই, বরং আমরা সবাই প্রতিযোগী। আজ যদি ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তবে রাকসু নির্বাচনের আমেজও শিক্ষার্থীদের মাঝে ফিরে আসবে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হবে। রাকসু নির্বাচনে যেই প্রার্থী জিতুক, জয় হবে আমাদের সবার।’
ছাত্রদল মনোনীত ভিপি পদপ্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর বলেন, ‘রাকসুর আমেজ শিক্ষার্থীদের মাঝে ফিরে এসেছে। যেহেতু এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে গণসংযোগ করার অনুমতি নেই, তাই আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি।’
তিনি বলেন, ‘আমরা সবাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। রাকসু নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার্থীবান্ধব কার্যক্রম করা। দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই রাকসুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করবো।’
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এমএস