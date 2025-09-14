  2. ক্যাম্পাস

বেরোবির পরিবহনপুলে যুক্ত হলো বিআরটিসির ৭ বাস

প্রকাশিত: ০১:১৫ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) চলতি অর্থবছরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সংকট নিরসনে যুক্ত হলো সাতটি বিআরটিসি বাস। ফলে বদলে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সেবা। এসব পরিবহনের মধ্যে শিক্ষার্থী-কর্মচারীদের জন্য ৬টি ও শিক্ষকদের একটি বাস রাখা হয়েছে।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে বাসের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী।

এসময় মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী ইউনুছ রাতুল বলেন, বাস সংকটে প্রতিদিন ভোগান্তি পোহাতে হতো। নতুন বাস যুক্ত হওয়ায় এখন হয়তো সময়মতো ক্লাসে আসা সম্ভব হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এ উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

পরিবহনপুল পরিচালক মো. মাসুদ রানা বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি লাঘবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বাস সংযোজনের কাজ করছি। আমরা ১৪টি বাস বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে চাইলেও তারা আমাদের সাতটি বাস দিয়েছে। আশা রাখি এই বাসগুলো শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত ও কষ্ট লাঘবের জন্য কাজ করবে।

উদ্বোধন শেষে উপাচার্য শওকাত আলী বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের যে আবাসিক সুবিধা দেওয়ার কথা তা আমরা দিতে পারিনি। এই নতুন বাসের সংযোজন শিক্ষার্থীদের কষ্ট অনেকটাই লাঘব করবে। সকল শিক্ষার্থী সময়মতো ক্লাসে উপস্থিত হতে পারবে এবং একাডেমিক কার্যক্রমে আরও অগ্রগতি হবে।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন-অর-রশীদ, সিন্ডিকেট সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম শহিদুল ইসলাম, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস প্রামাণিক, বহিরাঙ্গন কার্যক্রম পরিচালক ড. মো. ফেরদৌস রহমান, আইকিউএসির পরিচালক ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. তাজুল ইসলাম, পরিবহন পুলের পরিচালক ও ম্যানেজমেন্ট স্ট্যাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মাসুদ রানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

