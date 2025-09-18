চাকসু নির্বাচন
ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল ঘোষণা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত প্যানেল ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় চাকসু ভবনের সামনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক মোহাম্মদ ইমরান হোসাইন নূর সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে সংগঠনটির পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছেন আব্দুর রহমান রবিন, জিএস পদে আব্দুর রহমান ও এজিএস পদে আমিনুল ইসলাম রাকিব। এবারের চাকসু নির্বাচনে ২৬ পদের বিপরীতে সব পদেই প্রার্থী দিয়েছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ।
সোহেল রানা/আরএইচ/এএসএম