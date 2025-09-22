১৬ অক্টোবর রাকসু নির্বাচন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের তারিখ পেছানো হয়েছে। শারদীয় দুর্গাপূজার পর আগামী ১৬ অক্টোবর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৭টায় নির্বাচন কমিশনের জরুরি বৈঠক শেষে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
এরআগে দুপুরে রাকসু নির্বাচন পেছানোর দাবি তোলে ছাত্রদলসহ বিভিন্ন প্যানেল। তাদের ভাষ্য, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তবে ২৫ সেপ্টেম্বরই নির্বাচন চেয়েছিল শিবির।
