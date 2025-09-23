জাবিতে ক্লাস শুরুর দিনই হলে সিট পেয়ে উচ্ছ্বসিত নবীনরা

জাবিতে ক্লাস শুরুর দিনই হলে সিট পেয়ে উচ্ছ্বসিত নবীনরা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের (৫৪ ব্যাচ) নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হয়েছে রোববার (২১ সেপ্টেম্বর)। প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য শুরুতেই শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এতে নবীনদের মধ্য উচ্ছ্বাস ও আনন্দ বিরাজ করছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই জাবি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। তবে শিক্ষাজীবন শেষ শিক্ষার্থীদের হলে অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রভাবে রুম দখল করার ফলে নবীন শিক্ষার্থীদের হলে সিট সংকট দেখা দিতো। এতে কয়েক মাস থেকে শুরু করে প্রায় বছর খানেক গণরুম কিংবা সিটবিহীন থাকতে হতো প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের। জুলাই আন্দোলনের পর নতুনভাবে পথচলা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। সব হল থেকে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের দখলকৃত ব্লক ভেঙে দেওয়া হয়। যার ফলে শূন্য সিট থাকায় প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা গণরুমে না থেকেই সরাসরি সিট পাচ্ছেন।
ফলাফল প্রকাশের দীর্ঘ ৭ মাস পর অবশেষে শুরু হলো নতুন ব্যাচের (৫৪) ক্লাস। সবার আবাসিক সিট নিশ্চিত করতে এই দেরি বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অবশেষে গত শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও হল বরাদ্দ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রশাসন।
হল বরাদ্দ ঘোষণা করা হলেও সিট পাওয়া নিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংশয় ছিল বলে জানা যায়। এ বিষয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের এক নবীন শিক্ষার্থী জানান, ‘হল বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু সিট পাবো কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা ছিল। প্রতি বছর হল বরাদ্দ দেওয়া হলেও সিট পেতে দেরি হয় বলে শুনেছি। প্রশাসনের প্রতি আমরা সত্যি অনেক কৃতজ্ঞ। প্রথম দিন এসেই হলে সিট পেয়ে সবাই আনন্দিত। সিট পাওয়া নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা দূর হয়েছে। হল থেকেও আমাদের বরণ করে নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনগুলো উৎসবের মতোই মনে হচ্ছে।’
আবাসিক সুবিধা পেয়ে আনন্দিত বলে জানান রোকেয়া হলের নবীন শিক্ষার্থী জুই। তিনি বলেন, ‘শুনেছিলাম হলে প্রথম দিকে গণরুমে থাকতে হয়। কিন্তু প্রথম দিন এসেই নিজস্ব সিট পাওয়া আসলেই অনেক আনন্দের।’
সিট সংকট দূর করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, ‘পূর্ণাঙ্গ আবাসনের এ সুবিধা শিক্ষার্থীরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাওয়ার কথা। কিন্তু অর্ধশত বছর পরও সেটা নিশ্চিত হয়নি। গত ১৬-১৭ বছরে গণরুম-গেস্টরুমের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছি। জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় আমরা শিক্ষার্থীদের শতভাগ আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে পেরেছি। এ জন্য আমরা আনন্দিত। আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতেও যেন এ ধারা অব্যাহত থাকে।’
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এমএন/জিকেএস