জাবি টিএসসির নতুন পরিচালক অধ্যাপক জাকির হোসেন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) নতুন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. এ বি এম আজিজুর রহমান সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
অফিস আদেশে জানানো হয়, ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আহমেদ রেজার নিয়োগের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মো. জাকির হোসেনকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
একইসঙ্গে অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ খোরশেদ আলমকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, উভয়ের নিয়োগ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর। প্রচলিত নিয়মে তারা উক্ত পদের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।
নতুন পরিচালক অধ্যাপক জাকির হোসেন বলেন, ‘আমি আমার দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করবো। এজন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি।’
