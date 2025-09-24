বিশ্বসেরা ২ শতাংশ গবেষকের তালিকায় শাবিপ্রবির ৭ শিক্ষক

বিশ্বসেরা ২ শতাংশ গবেষকের তালিকায় শাবিপ্রবির ৭ শিক্ষক
বিশ্বসেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞান গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সাতজন শিক্ষক।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) আমেরিকার বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ডসভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রকাশনা সংস্থা ‘এলসেভিয়ার’ এর সমন্বিত জরিপের ভিত্তিতে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।
তালিকায় নাম থাকা শাবিপ্রবি শিক্ষকরা হলেন- ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও পলিমার সায়েন্স বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. আখতারুল ইসলাম, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সুবহান, ফরেস্ট্রি এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. নুরশাদ আলী এবং একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. অজিত ঘোষ।
এ বিষয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন বলেন, ‘এলসেভিয়ারের এ তালিকা গবেষকদের উৎসাহ ও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও সে তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে, এটা আনন্দের। এ স্বীকৃতি শুধু ব্যক্তিগত না, এটি শাবিপ্রবির অর্জন ও তরুণ গবেষকদের জন্য অনুপ্রেরণা।’
গবেষকদের প্রকাশনা, এইচ-ইনডেক্স, সাইটেশন ও অন্যান্য সূচকগুলো বিশ্লেষণ করে এই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।
