প্রথমবারের মতো দুটি হলে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিলো ডাকসু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলে প্রথমবারের মতো বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জগন্নাথ হল ও শামসুন নাহার হলে একযোগে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।
ক্যাম্পে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা মেডিসিন, গাইনোকোলজি ও চর্মরোগসহ বিভিন্ন বিষয়ে সেবাদান করেন।
ডাকসুর স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এম এম আল মিনহাজ জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ‘মেডিকেল সিরিজ ক্যাম্প’ চালু করা হয়েছে। প্রতি মাসেই নিয়মিতভাবে এই ক্যাম্প চলবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় ওষুধের সুবিধা পান। আমাদের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের জন্য একটি টেকসই স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা।
ডাকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা রক্ষা সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা মাসিক মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করছি। নিয়মিত এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণে ভূমিকা রাখবে।
