আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেলেন জাবি শিক্ষার্থী নুসরাত

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেলেন জাবি শিক্ষার্থী নুসরাত
আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় (আইএএসি) প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদকসহ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান লোপা।
নুসরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের (৫১ ব্যাচ) শিক্ষার্থী। তিনি জাবি অ্যাস্ট্রোনমি ক্লাবের গবেষণা ও প্রকল্প টিমের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে আছেন। এর আগে গতবছর আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন তিনি।
আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান (আইএএসি) এবারের প্রতিযোগিতায় জাবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনন্য সফল অর্জন করেছে। নুসরাত ছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় জাবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৭ জন সিলভার এবং ২৪ জন ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।
এছাড়া সেরা ফাইনালিস্ট সুপারভিশনের জন্য শিক্ষক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জাবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. রাসেল হোসেন ও অ্যাম্বাসেডর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে জাবির এম এ সাইফ (৫০ ব্যাচ)।
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মো. সালাহউদ্দিন এই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাদের এই অর্জন অন্য শিক্ষার্থীদেরও অনুপ্রাণিত করবে। আমরা আগামীতেও এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে চাই।
নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে নুসরাত বলেন, ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো আমি আইএএসি’র সঙ্গে পরিচিত হই এবং গতবারই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। সেটি ছিল আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। তবে আমাদের বড় ভাই-আপুরা যেভাবে সাপোর্ট ও গাইড করেছিলেন তাতে এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি আমি এখানে নতুন। গতবার আমি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছিলাম। কিন্তু আমি থেমে যাইনি। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে আরও দৃঢ় করেছি এবং আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি। যার ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালেও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং আমার বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বর্ণপদক অর্জন করেছি।
নিজের অর্জনের কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আমাদের সবার অর্জন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক অসাধারণ সাফল্য। সবার অবদানে আমাদের এই অর্জন। বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ফান্ড প্রদান করা ও অনুপ্রাণিত করা।সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।
উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান প্রতিযোগিতা হলো স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনলাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এর মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা এবং তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এনএইচআর/এমএস