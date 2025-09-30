  2. ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে গাঁজাসহ দুই শিক্ষার্থী আটক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল/ছবি সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল থেকে দুই শিক্ষার্থী দুই শিক্ষার্থীসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে হলের একটি কক্ষ থেকে তাদের আটক করা হয়। আটকদের মধ্যে দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী এবং বাকি দুজন বহিরাগত।

এ বিষয়ে হলের আবাসিক শিক্ষক ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা ওই কক্ষে যাই। সেখানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জেরার মুখে তারা মাদকদ্রব্যের বিষয়টি স্বীকার করে।

তিনি বলেন, ওই কক্ষে মোট চারজন ছিল। দুজন শিক্ষার্থী ও বাকি দুজন বহিরাগত। পরবর্তীতে আমরা বহিরাগত দুজনকে প্রক্টরিয়াল টিমের হাতে তুলে দিই।

এ বিষয়ে কার্জন হল এলাকায় দায়িত্বরত সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মিরাজ কোবাদ চৌধুরী বলেন, তাদের আটক করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসা হয়। অপরাধ স্বীকার করে পরবর্তীতে আর এমন কাজে জড়াবে না- মর্মে মুচলেকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

