সমস্যায় জর্জরিত বেরোবির শহীদ ফেলানী হল, অভিযোগ শিক্ষার্থীদের

সমস্যায় জর্জরিত বেরোবির শহীদ ফেলানী হল, অভিযোগ শিক্ষার্থীদের
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ছাত্রীদের একমাত্র আবাসিক হল শহীদ ফেলানী হল। তবে বিশ্ববিদ্যালটির অন্য হলগুলোর থেকে এই হল নানান সমস্যায় জর্জরিত বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।
হলের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলে নানাবিধ সুবিধা থাকলেও শহীদ ফেলানী হলে তা আরও সীমিত, যা আবাসিক শিক্ষার্থীদের কাছে বৈষম্যমূলক।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শহীদ ফেলানী হলে আসন সংখ্যা ৩৪৩ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট নারী শিক্ষার্থী প্রায় তিন হাজারের বেশি। সেই তুলনায় মেয়েদের হলের সংখ্যা মাত্র দুটি (একটি বিশেষ প্রকল্পের মেয়েদের জন্য নির্মাণাধীন)।
শহীদ ফেলানী হল সূত্রে জানা গেছে, ৪ সিট ও ৮ সিটের কক্ষের ভাড়া এক হলেও ৮ সিটের কক্ষে একটি বেড দুই শিক্ষার্থীকে ভাগাভাগি করতে হয়। ছোট বিছানায় দুজন মিলে থাকতে হয়, একটি টেবিল-চেয়ারও শেয়ার করতে হয়। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্ভাবনা ও অস্বস্তি তৈরি হচ্ছে। এছাড়া রাত সাড়ে ৮টায় গেট বন্ধ করে দেওয়ায় টিউশনি শেষে হলে ফিরতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।
জানা যায়, হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাইরের তুলনায় বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীর নিয়মিত অনুপস্থিতি এবং নষ্ট সরঞ্জাম দীর্ঘদিন মেরামত না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে।
আবাসিক শিক্ষার্থী মনিসা আক্তার জানান, আমাদের হলে কোনো গেস্ট রুম নেই। বাড়ি থেকে কেউ আসলে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়, যা অস্বস্তিকর। লাইট-ফ্যান নষ্ট হলেও বারবার অভিযোগ দেওয়ার পরও ঠিক করা হয় না। খাবারের মান খারাপ, অথচ সিট ভাড়াও অন্যদের তুলনায় বেশি।
আবাসিক শিক্ষার্থী আতিকা ঊর্মি বলেন, ডাইনিংয়ের খাবারের মান অত্যন্ত খারাপ। পর্যাপ্ত প্লেট, বাটি, গ্লাস নেই। ভর্তুকি দেওয়া হলে ভালো হতো। রিডিং রুম খুব জরুরি প্রয়োজন, বিশেষ করে পরীক্ষার সময় পড়ার জায়গা পাওয়া যায় না।
এ বিষয়ে হল প্রভোস্ট সিফাত রুমানা বলেন, হল তার নীতিমালা অনুযায়ী চলছে। ডাবল করে সবাইকে প্রথমে থাকতে হয় পরে সিঙ্গেল করা হয়। এটা আগে থেকেই হয়ে আসছে। হলের গেট সাড়ে ৮টায় বন্ধ করা হয়, এটাও হলের নীতিমালা অনুযায়ী।
এছাড়া গেস্ট রুমের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গেস্ট রুম নিচতলায় হল অফিসের সঙ্গে হবে। কাজ চলমান।
