সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি হামলায় রাবিতে শিবিরের প্রতিবাদ

সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি হামলায় রাবিতে শিবিরের প্রতিবাদ
গাজা অভিমুখী মানবিক বহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’য় ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদ এবং ফিলিস্তিনে মানবিক সহায়তা প্রেরণের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির।
রোববার (৫ অক্টোবর) বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে এ কর্মসূচি পালন করেন শিবিরের নেতাকর্মীরা।
সমাবেশে অংশ নিয়ে রাকসুতে শিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’র সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী ও সাবেক সমন্বয়ক ফাহিম রেজা বলেন, ইসরায়েল অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া রাষ্ট্র। ইতোপূর্বে আমাদের দেখানো হচ্ছিল ফিলিস্তিন ও হামাস একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। আজ পুরো পৃথিবী দেখছে ইসরায়েল একটি অবৈধ রাষ্ট্র। মানবিক ত্রাণবাহী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা একটি শান্তিপূর্ণ উদ্যোগ ছিল। ইসরায়েল নৌবাহিনী সেই বহরে হামলা চালিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার স্পষ্ট লঙ্ঘন করেছে।
শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মুজাহিদ ফয়সাল বলেন, ইসরায়েল পৃথিবীর বিষফোড়ায় পরিণত হয়েছে। মানবাধিকার কর্মীরা যখন ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের ইসরায়েলের নৌবাহিনী বাধা দিয়েছে। গাজা এখন মানবতা ও বর্বরতার মধ্যকার অবস্থান নির্বাচনের পরীক্ষাকেন্দ্র।
শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও রাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ইসরায়েল মানবিক সহায়তার জাহাজ বহর বন্দি করে মানবতার চরম বিপর্যয়ের নজির স্থাপন করেছে। তারা মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার ও অপহরণ করেছে। একটি অহিংস ও শান্তিপূর্ণ উদ্যোগে এভাবে বাধা দেওয়ার নজির পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। এই কাজ মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন। যারা মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে সবসময় অবস্থান নেব।
এসময় শাখা ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
মনির হোসেন মাহিন/এনএইচআর/এমএস