রাকসু
নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাজে প্রচারণায় সংস্কৃতি সম্পাদক প্রার্থী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে যখন অন্যান্য প্রার্থীরা পোস্টার, লিফলেট দিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন, সেখানে অভিনব কায়দায় ভোট চেয়ে সবার নজর কেড়েছেন আব্দুল্লাহ আল কাফী। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাজে প্রচারণা করছেন ছাত্রদল মনোনীত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এই প্রার্থী।
সোমবার (৬ অক্টোবর) ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাজে প্রচারণা চালাতে দেখা যায় তাকে৷
আব্দুল্লাহ আল কাফী বলেন, ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে, কিন্তু নানা ষড়যন্ত্রের কারণে পরাজিত হন। আজ আমি তার সাজে শুধু প্রচারণা চালাতে আসিনি, এসেছি এক ধরনের প্রতিবাদের জায়গা থেকে।’
তিনি বলেন, ‘মনে হচ্ছে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির ওপর আবারও কোনো লর্ড ক্লাইভের আক্রমণ নেমে এসেছে। সেই প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবেই আমি ভোটারদের কাছে এসেছি। পলাশীর যুদ্ধে নবাব হেরে গেলেও এই নির্বাচনে আমায় যেন তারা হারতে না দেন। নির্বাচিত হতে পারলে আমি ক্যাম্পাসে মুক্ত ও প্রগতিশীল সংস্কৃতির চর্চা আবারও জোরদার করতে চাই।’
