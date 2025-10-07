  2. ক্যাম্পাস

বুধবার হচ্ছে না জকসুর নির্বাচন কমিশন, ৫ সদস্যের কমিটি গঠন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের জন্য আগামীকাল বুধবার (৮ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন। তবে এখনো আইন না পাস হওয়ায় আগামীকাল হচ্ছে না নির্বাচন কমিশন। তবে কার্যক্রম এগিয়ে নিতে পাঁচ সদস্যের প্রস্তুতি কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।

উপাচার্য বলেন, আইন পাস না হওয়ায় এখনই আমরা নির্বাচন কমিশন গঠন করতে পারছি না। তবে এ বিষয়ে পাঁচ সদস্যের একটি নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান ও কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আনিসুর রহমান।

এছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলী এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জুলফিকার মাহমুদ।

অফিস আদেশে আরও বলা হয়, গঠিত কমিটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) সংক্রান্ত বিধি পাস না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে পাস হওয়া জকসুর বিধিমালা ইউজিসি থেকে পাঠানো হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালযয়ে। শিগগির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আইন চূড়ান্ত করনের জন্য একটি কমিটি গঠন হবে। এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই আইন পাস হয়ে আসবে বলে আশা করছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এর আগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭ সেপ্টেম্বর জকসুর রোডম্যাপ প্রকাশ পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যা আইন পাস হওয়া সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে জানানো হয়। ওই রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন আগামীকাল ৮ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন এবং ২৭ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জানানো হয়।

