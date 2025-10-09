শাকসুর গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত: কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩, হল সংসদে ৯ পদ

শাকসুর গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত: কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩, হল সংসদে ৯ পদ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র পুনঃপ্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩টি এবং হল সংসদে ৯টি পদ রাখা হয়েছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের গঠিত কমিটি গঠনতন্ত্রটি চূড়ান্ত করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গঠনতন্ত্র পুনঃপ্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক এবং ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. এছাক মিয়া।
শাকসুতে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৩ পদের মধ্যে রয়েছে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস), ক্রীড়া সম্পাদক, সহক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক, ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদক, সমাজসেবা সম্পাদক, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক (শুধু ছাত্রীদের জন্য), স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক, শিক্ষা, গবেষণা ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, পরিবহন সম্পাদক, ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিন সম্পাদক, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক এবং পাঁচজন সদস্য।
অন্যদিকে হল ছাত্র সংসদে ৯টি পদ রাখা হয়েছে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস), ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সমাজসেবা সম্পাদক এবং তিনজন সদস্য।
আগের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সংসদের পদসংখ্যা ছিল ১৯টি। নতুন গঠনতন্ত্রে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক, ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদকসহ চারটি নতুন পদ যোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি এবার প্রথমবারের মতো হল সংসদ যুক্ত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৭তম সিন্ডিকেট সভায় শাকসুর গঠনতন্ত্র পাস হয়। তবে গঠনতন্ত্রটি অধিকতরভাবে পর্যালোচনার জন্য সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিকে ৮ অক্টোবরের মধ্যে চূড়ান্ত করে জমা দিতে বলা হয়েছিল।
