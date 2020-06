প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হলেন শেকৃবি শিক্ষক মুকুল

পিএইচডি গবেষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফেলোশিপ-২০২০ এর জন্য মনোনীত হয়েছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবু জাফর আহমেদ মুকুল।

তার গবেষণার বিষয় ‘An Empirical Study in Rural Entrepreneurship Development in Service Sector of Bangladesh’। আন্তর্জাতিক জার্নালে তার ২১টি গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে এবং ২টি আর্ন্তজাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

এই শিক্ষকের গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগরে। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারের ইশতেহার বাস্তবায়নে মান সম্মত শিক্ষার বিকাশে প্রতিনিয়ত কাজ করছেন এবং সংবাদপত্রে সম-সাময়িক বিষয়ে নিয়মিত কলাম লেখেন। তিনি বাংলাদেশে এগ্রিবিজনেসের প্রমোশনের জন্য ‘বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস সোসাইটি’র প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে কাজ করছেন এবং সামাজিক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার লক্ষে তিনি আজকের বাংলাদেশ ফেসবুক পেজ থেকে দেশের সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিত উপস্থাপন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন ২০০৭-০৮ সালে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তির জন্য তৎকালীন ফখরুদ্দিনের সেনা সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন এবং নানা হয়রানি ও নির্যাতনের স্বীকার হন।

উল্লেখ্য, এ বছর পিএইচডি গবেষণায় সর্বমোট ১০ জন গবেষককে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফেলোশিপের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া এম.ফিল. গবেষণায় ৭ জন গবেষক মনোনয়ন পেয়েছেন।

এফআর/এমকেএইচ