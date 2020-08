উচ্চতর ডিগ্রি নিতে যুক্তরাজ্য যাচ্ছেন ঢাকা কলেজ শিক্ষক

ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মো. শাহেদ শাহান যুক্তরাজ্যের এবারডিন বিশ্বিবিদ্যালয়ে TESOL (Teaching English To Speakers Of Other Language) বিষয়ে একবছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হয়েছেন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কোর্সটিতে অংশ নিতে তার যুক্তরাজ্য যাওয়ার কথা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এস এম আব্দুল্লাহ আল মামুন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য এ বছর ৬০ জন কর্মকর্তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। যারা যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একবছর মেয়াদি বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্সে অংশগ্রহণ করবেন।

মো. শাহেদ শাহান ৩২তম বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে কলেজের ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে পদায়ন পান এবং ঢাকা কলেজ শিক্ষক পরিষদের নির্বাচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা কলেজের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের প্রভোস্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

উচ্চশিক্ষার এই কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের অর্জিত দক্ষতাকে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কাজে লাগানোর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মো. শাহেদ শাহান।

তিনি বলেন, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। সমৃদ্ধ, উন্নত দেশ গঠনে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরির লক্ষ্যেই এই কোর্সে আমার পাথেয় জোগাবে।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নেহাল আহমেদ বলেন, প্রশিক্ষণ এবং উচ্চশিক্ষা একজন মানুষকে সমৃদ্ধির সোপানে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্যাডারের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের আরও জোর দেওয়া উচিত। আমরা আশা করি, সরকারি উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ভবিষ্যতে শিক্ষা ক্যাডার থেকে আরও বেশি শিক্ষক যুক্ত হবেন।

এফআর/পিআর