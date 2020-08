বুয়েটের নতুন উপ-উপাচার্য আব্দুল জব্বার খান

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপ-উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খান।

সোমবার (৩১ আগস্ট) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে তার নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে The Engineering and Technology University (Amendment) Act. 2001-এর ৩ নং অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত Engineering and Technological University Ordinance, 1961 এর ১২-এ ধারা অনুযায়ী বুয়েটের উপ-উপাচার্য হিসেবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খানকে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ দেয়া হলো-

>> প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে তার নিয়োগের মেয়াদ হবে চার বছর।

>> প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে তিনি বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন বাতা পাবেন।

>> প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন তিনি।

>> রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খান গত ৩০ মে পিএসসিতে তার পাঁচ বছর মেয়াদি সাংবিধানিক দায়িত্ব শেষ করেন। তিনি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে ১৯৮৩ সালে এসএসসি, ১৯৮৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় যথাক্রমে নবম ও অষ্টম স্থান অর্জন করেন। বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে নবম স্থান অধিকার করে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ১৯৯২ সালে প্রভাষক হিসেবে তিনি নিজ বিভাগে যোগদান করেন।

১৯৯৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে ’৯৬ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপে স্কটল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব স্ট্রাথক্লাইড থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য যুক্তরাজ্যে যান। ডিগ্রি লাভের পর ১৯৯৯ সালে তিনি দেশে ফিরে আবারও বুয়েটে যোগদান করেন। দেশে ফিরে আসার পর থেকেই তিনি নদী ভাঙন রোধ, সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ এবং পাহাড় ধসরোধে জুট জিওটেক্সাটাইলের ব্যবহারের উপযোগিতা নির্ধারণ নিয়ে কাজ করেন এবং বিএসটিআই অনুমোদিত স্পেশিফিকেশেন ওডিজাইন ম্যানুয়েল তৈরি করেন।

তিনি পদ্মাসেতু, হাতিরঝিল প্রকল্প এবং মেট্রোরেল প্রকল্পসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে জিওটেকনিক্যাল পরামর্শক হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। পিএসসির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ও গত পাঁচ বছরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এই শিক্ষাবিদ।

