রাবিতে ৮ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে শিক্ষা ফেস্ট

প্রথমবারের মতো শিক্ষা ফেস্টের আয়োজন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) এডুকেশন ক্লাব। এতে থাকছে বিদেশে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ওয়ার্কশপ, দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মশালা, কুইজ, বিতর্কসহ নানামুখী আয়োজন।

ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৮ ও ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এ ফেস্টের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত।

ফেস্টের প্রথমদিন (৮ জুলাই) ‘How to start thinking about research as a beginner’ শীর্ষক এক গবেষণা কর্মশালার মাধ্যমে ‍ফেস্টের উদ্বোধন হবে। ওইদিন দুপুর ১২টায় শুরু হতে যাওয়া কর্মশালাটি পরিচালনা করবেন জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিন্স রিসার্চ ডক্টোরাল ফেলো রতি চক্রবর্তী। এ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী সকলে পাবেন একটি করে ই-সার্টিফিকেট।

একইদিন বিকেল ৪টায় থাকবে শিক্ষাবিষয়ক কুইজ। সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন ফ্রি থাকা এ কুইজে অংশগ্রহণকারীদের পাঁচজন পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। পরবর্তীতে রাত ৮টায় ‘একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়ন ও বাস্তবতা’ শীর্ষক আলোচনায় সভায় আলোচক হিসেবে থাকবেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান।

ফেস্টের দ্বিতীয় দিন সকাল সাড়ে ১০টায় ‘Career Planning: Your Career, Your Life’ শীর্ষক ক্যারিয়ার উন্নয়ন বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আলোচক হিসেবে থাকবেন গ্রামীণফোন লিমিটেডের সিলেট বিজনেস সার্কেলের রিটেইল হেড মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ।

একইদিন বিকেল ৪টায় ‘বিদেশে উচ্চশিক্ষা : যুক্তরাজ্য’ শীর্ষক কর্মশালায় আলোচক হিসেবে থাকবেন যুক্তরাজ্যের লেস্টনস লিমিটেডের লিগ্যাল রিসার্চার মাহবুব হাসান।

আয়োজনে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ পাওয়ার কৌশল ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা ছাড়াও কথা হবে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে।

শুক্রবার রাত ৮টায় ‘দক্ষ প্রশাসকের অভাবই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্দশার মূল কারণ’ শীর্ষক বিতর্কের মাধ্যমে শেষ হবে ফেস্টের আয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ডিবেটিং সোসাইটি ও রাবির গ্রুপ অফ লিবারেল ডিবেটার্স বাংলাদেশ এ বিতর্কে অংশ নিবেন।

আয়োজন সম্পর্কে রাবি এডুকেশন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জান্নাতুল যুথি বলেন, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে, শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ঘরেই সীমাবদ্ধ ছিলেন ও অন্য কোনো কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার সুযোগ পায়নি। তাই এডুকেশন ক্লাব দেশের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও পছন্দের জায়গা থেকে একটি শিক্ষা ফেস্টের আয়োজন করেছে।

অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর পিএফইসি গ্লোবাল, এডুকেশন পার্টনার বহুব্র্রীহি, মিডিয়া পার্টনার জাগো নিউজ, টেকনোলজি পার্টনার টিংকার্স টেকনোলজি লিমিটেড, গিফট পার্টনার অদম্য প্রকাশ ও এনগেজমেন্ট পার্টনার পাবলিকিয়ান।

রেজিস্ট্রেশনসহ আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন https://www.facebook.com/rueduclub/ এ পেজ থেকে।

