জুলাই অভ্যুত্থান
রাজশাহীর দুই শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় চার্জশিট দাখিল
রাজশাহী নগরীতে জুলাই আন্দোলনে নিহত দুই শিক্ষার্থী আলী রায়হান ও সাকিব আনজুম হত্যা মামলায় চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। আন্দোলন ঘিরে রাজশাহীতে হত্যা মামলায় চার্জশিট দেওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খলিলুর রহমান এই চার্জশিটগুলো আদালতে জমা দেন।
চার্জশিটে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনসহ মোট ২৪৪ জনকে আসামি করা হয়েছে।
রাজশাহী মহানগর পুলিশের উপ কমিশনার গাজিউর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, রাজশাহীতে বৈষম্যবিরোধীদের ওপর হামলার যে মামলাগুলো ছিল তার মধ্যে ৯টি মামলার চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রাজশাহী নগরীতে নিহত দুই শিক্ষার্থী আলী রায়হান ও সাকিব আনজুম হত্যা মামলায় চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ।
হত্যা মামলা দুইটির একটি হলো বোয়ালিয়া থানার। মামলা নম্বর ১৫(শহীদ আলী রায়হান হত্যা মামলা)। এই মামলায় ১২৭ জন আসামিকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। অপর মামলাটির নম্বর ৩৩ (শহীদ সাকিব আনজুম হত্যা মামলা)। এই মামলায় ১১৭ জনকে অভিযুক্ত করে বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট প্রদান করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, তদন্তে আমরা মিডিয়াসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত ভিডিওগুলো গুরুত্ব দিয়েছি। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ও আমাদের সোর্স দ্বারা এই অভিযোগটিপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশেষ করে আদালত প্রমাণযোগ্য অকাট্য তথ্য ও প্রমাণের বিশ্লেষণ করেই অভিযোগপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে।
তিনি বলেন, এজাহার নামীয় আসামির বাইরেও অজ্ঞাতনামা অনেক আসামি ছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তারা বিভিন্ন সোর্স, সাক্ষী ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওই দিন, ওই সময়ে যাদের ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে ও যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া গেছে শুধু তাদেরই এই চার্জশিটে নাম দেওয়া হয়েছে।
বোয়ালিয়া মডেল থানার শহীদ আলী রায়হান হত্যা মামলায় এজাহারনামীয় আসামি গ্রেফতার হয়েছে ৭ এবং তদন্তে প্রাপ্ত গ্রেফতার ৩২ জনসহ মোট ৩৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও শহীদ সাকিব আনজুম হত্যা মামলায় এজাহারনামীয় ৫ জন এবং তদন্তে প্রাপ্ত ২৮ জনসহ মোট ৩৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আলী আশরাফ মাসুম বলেন, আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে বেশ কিছু মামলার চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। এগুলো ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন আদালতে যাবে। তবে পুলিশ যে অভিযোগপত্র দিচ্ছে বা তার যে বিশ্লেষণগুলো দিচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে অভিযোগগুলো প্রমাণ করা যাবে।
