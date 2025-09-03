রায়হান হত্যা মামলা
আদালতে হাজির হননি এসআই আকবর, দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
সিলেটে রায়হান আহমদ হত্যা মামলার প্রধান আসামি পুলিশের বরখাস্ত এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়া ফের দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) আদালতে বিচারাধীন এ মামলার ধার্য তারিখে তিনি আদালতে হাজির হননি।
এর আগে ১৪ আগস্ট হাইকোর্টের চেম্বার জজ আদালতে তার জামিন স্থগিত করে ১০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতে এসে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি এসে হাজির হননি।
এতে করে তার দেশ পালিয়ে যাওয়ার গুঞ্জন আরও স্পষ্ট হয়েছে। গত ১০ আগস্ট উচ্চ আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পরদিন ১১ আগস্ট সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ছাড়া পান আকবর।
সিলেট জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আশিক উদ্দিন জানান, ‘বুধবার সিলেট মহানগর জজ আদালতে বিচারাধীন থাকা এ মামলার ধার্য তারিখ ছিল। কিন্তু তিনি আদালতে হাজির হননি।’
তিনি আরও জানান, ‘বিচারক অনুপস্থিত থাকার কারণে আজকে আদালত শুনানি হয়নি। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়েছে।’
এদিকে আকবরের জামিনে মুক্তির পর রায়হানের মা সালমা বেগম আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, আকবর ফের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন।
২০২০ সালের ১০ অক্টোবর গভীর রাতে সিলেট নগরের বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে তুলে নিয়ে রায়হানকে নির্যাতন করা হয়। পরদিন সকালে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় দেশজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। রায়হানের পরিবার অভিযোগ করে, পুলিশের নির্যাতনে তার মৃত্যু হয়েছে।
ঘটনার পর পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে রায়হানের স্ত্রী মামলা করেন। তদন্তে মহানগর পুলিশের গঠিত কমিটি ফাঁড়িতে নির্যাতনের সত্যতা পায়। পরে ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আকবরসহ চারজনকে সাময়িক বরখাস্ত ও তিনজনকে প্রত্যাহার করা হয়। এ ঘটনায় কনস্টেবল হারুনসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে মামলার তদন্ত সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।
দীর্ঘ তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ৫ মে পিবিআই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। এতে এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়াকে প্রধান আসামি করা হয়। অভিযোগপত্রে আসামিদের মধ্যে আরও রয়েছেন- সহকারী উপ-পরিদর্শক আশেক এলাহী, কনস্টেবল হারুন অর রশিদ, কনস্টেবল টিটু চন্দ্র দাস, সাময়িক বরখাস্ত এসআই হাসান উদ্দিন এবং সংবাদকর্মী আবদুল্লাহ আল নোমান।
আহমেদ জামিল/আরএইচ/এএসএম