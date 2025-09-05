  2. দেশজুড়ে

রূপসায় বাড়ির সামনে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৮:২১ এএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রূপসায় বাড়ির সামনে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক নিহত

খুলনার রূপসায় বাড়ির সামনে দুর্বৃত্তের গুলিতে ইমরান হোসেন মানিক (৩৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে রূপসা উপজেলার খুলনা-মোংলা মহাসড়কের জয়পুর গ্রামে এয়ারটেল টাওয়ারের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, রাতে ভ্যানযোগে মানিক ইলাইপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে পরপর দুটি গুলি করে। একটি গুলি মাথায় বিদ্ধ হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। গুলির শব্দে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তার মরদেহ দেখতে পায়। পরে পুলিশে খবর দেয়।

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান জানান, নিজ বাড়ির সামনেই মাথায় গুলি করে মানিককে হত্যা করা হয়েছে। তিনি স্থানীয় একটি শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্য ছিলেন। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে এ হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আরিফুর রহমান/এএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।