রংপুরে বাগানবাড়ি থেকে ১০ বন্দুক-গুলি উদ্ধার
রংপুরে সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি বাগানবাড়ি থেকে ১০টি একনলা বন্দুক ও ৩৬ রাউন্ড রাবার কার্তুজ উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে নগরীর তাজহাট থানাধীন দর্শনা মোড়-সংলগ্ন শুঁটকি আড়ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব উদ্ধার কর হয়।
রংপুর মহানগর পুলিশের (আরপিএমপি) মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট ও উপপুলিশ কমিশনার মারুফ আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে রংপুর শুঁটকি আড়ত সংলগ্ন রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের পাশে সীমানা প্রাচীর ঘেরা একটি বাগানের ভেতরে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি সাদা প্লাস্টিকের বস্তা জব্দ করা হয়। পরে বস্তা দুটি তল্লাশি করে ১০টি একনলা বন্দুক ও ৩৬ রাউন্ড রাবার কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার অস্ত্র ও গুলি সংশ্লিষ্ট তাজহাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অস্ত্রগুলো কোথা থেকে এসেছে এবং কারা সেখানে ফেলে রেখে গেছে, তা উদঘাটনে তদন্ত চলছে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
