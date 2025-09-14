খুলনায় কমেছে সবজির দাম

খুলনায় কমেছে সবজির দাম
বাজারে সব ধরনের সবজির সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম কিছুটা কমেছে। প্রতিটি সবজির দাম কেজি প্রতি ১০-১৫ টাকা কমেছে। তবে মাছের দাম এখনো বাড়তিই আছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) খুলনার নিউ মার্কেট কাঁচাবাজার, নতুন বাজার, গল্লামারি ও খালিশপুর বাজারে এমন চিত্র দেখা গেছে।
বাজার ঘুরে দেখা যায়, ঝিঙে ৫০ টাকা, পটোল ৫০ টাকা, করলা ৭০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, পেঁয়াজ ৬০ টাকা, পেঁপে ৩০ টাকা, ধুন্দল ৩০-৩৫ টাকা, বেগুন ১০০-১২০ টাকা ও কাঁচামরিচ ১৬০-২০০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে।
মাছের বাজারে রুই মাছ ৩০০-৩৫০, টেংরা ৫০০-৬০০, পাবদা ৪০০-৫০০, চিংড়ি ৫০০-৬০০, ছোট মাছ ৩০০-৪০০, তেলাপিয়া ১৬০-১৮০ টাকা, ভেটকি মাছ ৪০০-৫০০, পাঙাস মাছ ১৩০-১৬০, লইট্যা মাছ ১২০-১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে জাটকা ৮০০-১০০০ টাকা কেজি দরে এবং এক কেজি সাইজের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২০০০-২২০০ টাকায়।
মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৬০-১৭০ টাকা কেজি, সোনালি মুরগি ২৭০-২৮০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৬০-২৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি এবং খাসির মাংস ১১৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬ টাকা হালি দরে বিক্রি হচ্ছে।
নিউ মার্কেট বাজারে আসা শাজাহান খন্দকার বলেন, সবজির দাম ৫-১০ টাকা কমেছে। তবে ৪০-৫০ টাকার নিচে নামেনি। কিন্তু সব ধরনের মাছের দাম ৫০-১০০ টাকা বেড়েছে। মাছের দাম না কমলে মাছ কেনা কষ্টকর হয়ে পড়ছে।
গল্লামারি বাজারের আসা ক্রেতা হোসেন শেখ বলেন, ৫০ টাকার নিচে কোনো সবজি নাই। অনেক সবজি বাধ্য হয়ে এক পোয়াও কিনতে হচ্ছে। বাজারে ভরপুর সবজি থাকলেও দাম অনেক বাড়তি। এখন অসাধু ব্যবসায়ীদের লাগাম টেনে না ধরলে সবজির দাম শুধু বাড়তেই থাকবে।
নতুন বাজারের সবজি বিক্রেতা সামাদ গাজী বলেন, অনেক সবজির দাম এ সপ্তাহে ৫-১০ টাকা কেজি প্রতি কমেছে। বৃষ্টি কমে সবজির সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় দাম কমতে শুরু করেছে। আর কিছুদিন গেলে দাম আরও কমে যাবে।
গল্লামারি মাছ বাজারের বিক্রেতা আছাদ শেখ বলেন, মাছের সরবরাহ বাড়লেও তা চাহিদার তুলনায় কম। ঘের আর সামুদ্রিক মাছ উঠতে শুরু করেছে। সামুদ্রিক মাছ বাজারে আসতে শুরু করলে সব মাছের দাম কমবে।
নিউ মার্কেট বাজারের মাছ বিক্রেতা স্বপন শেখ বলেন, মাছের ফিডের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আর সামুদ্রিক মাছের সরবরাহ কম থাকায় মূলত দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে দাম অনেকটা কমে যাবে। দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বেচাকেনাও কমে গেছে বলে তিনি জানান।
