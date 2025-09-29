দেশ পরিচালনার অভিজ্ঞতা একমাত্র বিএনপির আছে: প্রিন্স
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, দেশ পরিচালনায় অভিজ্ঞতা, দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদা, অঙ্গীকার একান্ত প্রয়োজন। যা একমাত্র বিএনপির আছে, বিএনপির আছে অভিজ্ঞতা ও সাফল্য। যা অন্য কোনো দলের নেই। সেকারণেই বিএনপি জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকে, জনগণ বিএনপিকে বারবার বেছে নেয়, দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়, ইনশাআল্লাহ আসন্ন নির্বাচনেও দেবে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও ইউনিয়নের এরশাদ বাজারে ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
নেতাকর্মীদের প্রতি বিনয়ী হয়ে ঘরে ঘরে ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়ে প্রিন্স বলেন, শুধু ভোট চাইলেই হবে না। ভোটের পর দেশ ও জনকল্যাণে ধানের শীষের সরকারের অসচ্ছল জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, অসচ্ছল পরিবারকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, অসচ্ছল কৃষককে ফসল উৎপাদনে আর্থিক প্রণোদনা, বেকার ভাতা, প্রথম ১৮ মাসে এক কোটি কর্মসংস্থান, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে ইউনিয়নে সরকইর ধান ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে ন্যায্যমূল্যের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন, নারীর শিক্ষা, নিরাপদ কর্মসংস্থান, মর্যাদা নিশ্চিত, শ্রমিক এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর ন্যায্য মজুরি নির্ধারণসহ জনকল্যাণে কর্মসূচিসমুহ তুলে ধরতে হবে।
তিনি বলেন, ওয়ার্ড বিএনপির সন্মেলনের মাধ্যমে বিএনপির নবজাগরণ শুরু হলো। আগামী দুই সপ্তাহ পর সম্মেলন সমাপ্ত হলে ওয়ার্ডে, গ্রাম, পাড়া, মহল্লায় ‘ভোটের যাত্রা’ শুরু হবে।
যুক্তরাষ্ট্রে জামায়াতে ইসলমীর নায়েবে আমীরের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী বিদেশের দান-জাকাতের টাকা ভিক্ষা করে এনে আবার দেশকে স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী আমলের মতো ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করতে চায়। বিএনপি ও তারেক রহমান ভিক্ষা করে আনা জাকাতের টাকায় নয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আত্মমর্যাদার সঙ্গে উপার্জন করে বেকার মানুষদেরকে স্বাবলম্বী করবে। জনগণের রায়ে সরকার পরিচালনাকালে ১৮ মাসের মধ্যে এক কোটি যুবকের কর্মসংস্থান করবে।
প্রিন্স বলেন, খয়রাতি মানসিকতা নয়, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে শহীদ জিয়ার পথ ধরে তারেক রহমান উন্নয়ন, উৎপাদন, প্রগতির রাজনীতি করে। শহীদ জিয়া শিখিয়ে গেছেন, কীভাবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগের লুটপাট, দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি নামে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছিল। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালনকালে শহীদ জিয়া মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-বাদশাদের দান-যাকাতের প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ‘করুণা নয়, কাজ দিন, শ্রমিক নিন, আমাদের মানুষ আপনাদের দেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে স্বাবলম্বী হবে, দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে।’
তিনি বলেন, শহীদ জিয়া ও বিএনপির নীতি হলো আত্মমর্যাদার সঙ্গে উপার্জন। জামায়াতের নীতি যাকাত-ফিতরায় টিকে থাকা।
ঘোষগাঁও ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ শাহজাহানের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব আবদুল মতিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন, ধোবাউড়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম কাজল, সদস্যসচিব আনিসুর রহমান মানিক, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোয়াজ্জেম হোসেন লিটন, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবুল আলম, জেলা যুব দলের সহসভাপতি আবুল কাশেম ডলার, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক নয়ন মণ্ডলসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/জেআইএম