সপ্তাহের ব্যবধানে বরিশালে সবজির দাম দ্বিগুণ
বরিশালে এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিগুণ হয়েছে সবজির দাম। তবে বেশি বেড়েছে কাঁচামরিচ ও শসার দাম। বেশ কিছু দিন ধরে কাঁচামরিচ খুচরা বাজারে ১২০ টাকা ও শসা ২৫-৩০ করে বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে কাঁচামরিচ ২৫০ টাকা ও শসা ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বরিশালের একমাত্র পাইকারি সবজির বাজার, পোর্ট রোড বাজার, বাংলাবাজার বাজার, সাগরদী বাজারসহ বেশ কিছু বাজার ঘুরে দেখা এমন চিত্র গেছে।
ব্যবসায়ীরা বলছেন, পূজার ছুটিতে বর্ডার বন্ধ থাকায় সবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। ফলে সবজির মূল্যে প্রভাব পড়েছে। তবে পূজার ছুটি শেষে বর্ডার খুললে সবজির সরবরাহ বাড়লে দাম স্বাভাবিক হবে।
পাইকারি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, শসা গত সপ্তাহে পাইকারি বাজারে ২৫-৩০ টাকা করে কেজি বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বরবটি গত সপ্তাহে কেজি ৪০ টাকা হলেও এ সপ্তাহে ৬০ টাকা, করলা গত সপ্তাহে ৪০ টাকা করে বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৬০ টাকা, টমেটো ৭০ টাকা, পটল ৫০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সবজির মধ্যে বেগুন প্রকার ভেদে ৭০-৮০ টাকা, ঢেড়স ৪০ টাকা, লাউ আকার ভেদে ৩০-৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি হালি কাঁচা কলা ১৫-২৫ টাকা ও লেবুর হালি ১৫-২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এসব সবজি খুচরা বাজারে ২০-৩০ টাকা বেশি দামে বিক্রি করতে দেখা গেছে।
এছাড়া মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে কেজি ১৫০-১৬০ টাকা, সোনালি মুরগি ২৭০-২৮০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৫০-২৭০ টাকা দরে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা ও খাসির মাংস ১১৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
অপরদিকে বিভিন্ন মাছ গত সপ্তাহের দামেই বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে রুই মাছ ৩০০-৪৫০ টাকা, টেংরা মাছ ৫০০-৬০০ টাকা, ঘেরের তেলাপিয়া ১২০-১৪০ টাকা, পাঙাশ মাছ ১৫০-১৮০ টাকা, চিংড়ি প্রকারভেদে ৫৫০-৮৫০ টাকা, পাবদা ২৫০-৪০০ টাকা, মাঝারি ভেটকি ৪০০ টাকা।
নগরীর পোর্ট রোড বাজারের খুচরা সবজি বিক্রেতা ফিরোজ জানান, পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা সবজির দাম কিছুটা বেশি হবে। কারণ পাইকারি বাজার থেকে সবজি কিনে লেবার খরচ, ভ্যান ভাড়া দিয়ে সবজি আনতে হয়। তার মধ্যে বৃষ্টির কারণে সবজায়গাতেই খরচ কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হয়। পরে বাজারে বিক্রি করতে হলে ইজারা, বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়। তাই খুচরা বাজারে সবজি কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করতে হয়।
বরিশালে সবজির পাইকারি বাজার বহুমুখী সিটি মার্কেটের দুলাল বাণিজ্যালয়ের প্রোপাইটর মো. আমিন শুভ জাগো নিউজকে জানান, পূজার ছুটির কারণে সবজির সরবরাহ কম থাকায় এ সপ্তাহে দামের উপর প্রভাব পড়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার বাজার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তবে পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা বাজারে সবজির দাম কিছুটা বেশি। খুচরা ব্যবসায়ীরা নানান খরচের দোহাই দিয়ে আরও বেশি দামে বিক্রি করছে।
শাওন খান/এমএন/জেআইএম