অভিনব কায়দায় ফেনসিডিল বহন, নারীসহ ৩ কারবারি আটক

অভিনব কায়দায় ফেনসিডিল বহন, নারীসহ ৩ কারবারি আটক
শেরপুরে ১০০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ তিন মাদক কারবারিকে আটক করেছে র্যাব। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে শহরের খোয়ারপাড় শাপলা চত্বর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন- গাজীপুরের কালিগঞ্জ উপজেলার বরাইয়া গ্রামের সোহেল রানা, দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার ঘাসুড়িয়া গ্রামের সুমি আক্তার ও একই উপজেলার মধ্য বাসিদেবপুর গ্রামের বৃষ্টি আক্তার।
জামালপুরের র্যাব-১৪, সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার এ টি এম আমিনুল ইসলাম জাগো নিউজকে জানান, ভারত থেকে চোরাইপথে আনা ফেনসিডিল কুড়িগ্রাম থেকে ঢাকায় পাচার হচ্ছিল- এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় র্যাব। পরে তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে কারবারিরা কৌশলে সিএনজি দিয়ে শেরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পরে র্যাবের আরেকটি দল শহরের খোয়ারপাড় শাপলা চত্বর এলাকা থেকে তাদের আটক করে। এসময় কারবারিদের দেহ তল্লাশি করে অভিনব কায়দায় শরীরে পেঁচানো অবস্থায় ১০০ বোতল ফেনসিডিল জব্দসহ তাদের আটক করে।
তিনি আরও বলেন, মাদক ও অপরাধ দমনে র্যাবের এমন অভিযান অব্যহত থাকবে।
মো: নাঈম ইসলাম/এএমএ