টানা ছুটিতে মিরসরাইয়ের ঝরনা-পার্কে পর্যটকের ভিড়

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
দুর্গাপূজা ও সাপ্তাহিক ছুটিতে ভ্রমণপিপাসু মানুষের ঢল নেমেছে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার পর্যটন স্পটগুলোতে। প্রায় ১২ দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বেড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করছেন না শিক্ষার্থীরাও।

উপজেলার প্রায় সবগুলো ঝরনা, লেক ও সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের পদচারণায় মুখর। তবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠীদের নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন এসব স্পটে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একটানা লম্বা ছুটিতে উপজেলার ১২টি পর্যটন স্পট ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দর্শনার্থীরা দিন দিন এই উপজেলার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এখানকার ১২টি পর্যটন স্পটের মধ্যে রয়েছে মুহুরী প্রজেক্ট, ডোমখালী সমুদ্র সৈকত, শিল্পজোন বসুন্ধরা পয়েন্ট সমুদ্রসৈকত, সকল বয়সী ভ্রমণ পিপাসুদের বিনোদনের অন্যতম আকর্ষণ আরশি নগর ফিউচার পার্ক, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃত্রিম লেক মহামায়া সেচ প্রকল্প ও হ্রদ, আট স্তর বিশিষ্ট জলপ্রপাত খৈয়াছড়া ঝরনা, রূপসী ঝরনা, বাওয়াছড়া প্রকল্প, বোয়ালিয়া ঝরনা, জাতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের মেরিনড্রাইভ সড়কের পাশে উপকূলীয় বন, হিলসডেল মাল্টি ফার্ম অ্যান্ড মধুরিমা রিসোর্ট ও মেলখুম ট্রেইল।

চোখে পড়ার পর্যটক দেখা গেছে মহামায়া ইকোপার্কে। বন্ধের প্রথমদিন থেকে ভ্রমণপিপাসুরা বেড়াতে আসতে শুরু করেছেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সী মানুষ একটু বিনোদন পেতে এখানে ছুটে আসছেন। পর্যটকদের আনাগোনায় অনেকটা আগের চিরচেনা রূপে ফিরেছে এই পর্যটন স্পটটি।

এদিকে উপজেলার ঝরনাগুলোর রাস্তার মুখে দাঁড়ানো গাড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে পর্যটকের সংখ্যা। এখন ঝরনায় পর্যাপ্ত পানি থাকায় আনন্দের কমতি নেই পর্যটকদের। এভাবে মিরসরাইয়ের প্রতিটি পর্যটন স্পটে ছুটে যাচ্ছে মানুষ। কয়েকটি স্পটে শুধুমাত্র ইজারার কারণে টিকিট সংগ্রহ করে যেতে হয়। বেশিরভাগ পর্যটন স্পটই উন্মুক্ত। ঝরনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ যাচ্ছে খৈয়াছড়া ও রূপসী ঝরনায়। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেশি পর্যটক দেখা যাচ্ছে জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বসুন্ধরা পয়েন্ট সমুদ্রসৈকত ও ডোমখালী সমুদ্রসৈকতে।

চলতি অর্থবছরে ৫টি ঝরনা ইজারা পাওয়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এ আর এন্টারপ্রাইজের পরিচালক এস এম হারুন বলেন, এবার ছুটিতে মোটামুটি পর্যটক এসেছে। তবে অন্যদিনের তুলনায় শুক্রবার ও শনিবার বেশি থাকে।

তিনি আরও বলেন, ঝরনা এলাকায় সব ধরনের দুর্ঘটনা রোধে পর্যটকদের জন্য সচেতনতামূলক ফেস্টুন, ব্যানার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তাদের পথ নির্দেশনার জন্য স্থানীয় গাইড রয়েছে।

মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোমাইয়া আক্তার বলেন, লম্বা ছুটি থাকায় এবার পর্যটক বেড়েছে। ঝরনায় বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে আসা-যাওয়া করতে বলা হয়েছে। গাইড ছাড়া কেউ যেন ঝরনায় না যায় সে বিষয়েও ইজারাদারদের নির্দেশনা দেওয়া আছে।

