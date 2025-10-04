  2. দেশজুড়ে

৬ দফা দাবিতে স্বাস্থ্য সহকারীদের কর্মবিরতি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
ছয়দফা দাবিতে সারাদেশে কর্মবিরতি পালন করেছেন হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের স্বাস্থ্য সহকারীরা। জাগো নিউজের জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

নাটোর
সকালে ছয়দফা দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেছে স্বাস্থ্য সহকারীরা। কর্মসূচিতে বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক মো. ইব্রাহিম হোসেন, উপজেলা সভাপতি শাহ আলম, নাটোর জেলা-সহ সভাপতি রিনা খাতুন ও উপজেলা সাংগঠনিক মতিউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা
ছয়দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে টিসিভি টিকা ক্যাম্পেইনসহ সব কার্যক্রম বর্জন করে কর্মবিরতি পালন করছেন স্বাস্থ্য সহকারীরা। বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের উপজেলার সভাপতি মো. মোশারফ হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক আব্দুর শহিদ, স্বাস্থ্য সহকারী শারমিন নাহার, এস এম নূর ইসলাম, স্বাস্থ্য পরিদর্শক আব্দুস শহিদ ও স্বাস্থ্য সহকারী রনজিত কুমার ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর
বেলা ১১টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে ৬ দফা দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছে বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট এসোসিয়েশন। এ সময় সংগঠনের উপজেলা সভাপতি গোলাম রব্বানী রনি, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, জেলা অর্থ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, উপজেলা অর্থ সম্পাদক আনোয়ার কবির ও সদস্য মো. রেদোয়ান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আরএইচ/জেআইএম

