সীতাকুণ্ডে ম্যাজিস্ট্রেট দেখে ইলিশ রেখে পালালেন জেলেরা
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ইলিশ ধরা ও বিক্রি বন্ধে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি দেখে ইলিশ রেখে পালিয়ে গেছেন জেলেরা।
শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে উপজেলা কমিশনার (ভূমি) আব্দুল আল মামুনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে জেলেরা পালিয়ে যাওয়ায় তাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জেলেরা ইলিশ মাছ ধরে সমুদ্র পাড় ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্রির জন্য অবস্থান করছিল। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট দেখে মাছ রেখে জেলেরা পালিয়ে গেছেন। তাদের ফেলে যাওয়া প্রায় ২৪৫ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়েছে। পরে ইলিশ মাছ উপজেলার বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করা হয়।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোতাছিম বিল্লাহ্ বলেন, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ৪ অক্টোবর থেকে আগামী ২২ দিন সারা দেশে ইলিশ মাছ বিক্রয়, মজুত, সরবরাহ নিষেধ রয়েছে।
সীতাকুণ্ড উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গত বছরের তুলনায় এবারের অভিযান আরও জোরালো করা হবে। কেউ যেন নিষিদ্ধ সময়ে মা ইলিশ ধরতে না পারে। প্রশাসনের পাশাপাশি সচেতন নাগরিকদের সজাগ থাকতে হবে।
এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/জেআইএম