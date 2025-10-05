খুলনার বাজারে ফের চড়া সবজি-মুরগি

খুলনার বাজারে ফের চড়া সবজি-মুরগি
সপ্তাহের ব্যবধানে খুলনার বাজারে ফের বেড়েছে সবজির দাম। কেজিতে ১০-১৫ টাকা দাম কমার পর ফের ১৫-২০ টাকা বেড়েছে। একইসঙ্গে দাম বেড়েছে কাঁচামরিচ ও মুরগির। বৃষ্টি ও সরবরাহ না থাকায় দাম বেড়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।
রোববার (৫ অক্টোবর) খুলনার পাইকারি ট্রাক স্ট্যান্ড কাঁচা বাজার, নতুন বাজার, নিউ মার্কেট ও খালিমপুর বাজার ঘরে এমনটা জানা যায়।
সবজির বাজারে, লম্বা বেগুন ৬০-১০০ টাকা, গোল বেগুন ১২০ -১৩০ টাকা, করলা ৮০ -১০০, বরবটি ৮০ -১০০, পটোল ৬০ -৭০, লাল শাক ৩০-৪০ টাকা, লাউ শাক ৫০-৬০ টাকা কেজি, কুমড়া ৬০ টাকা কেজি, ধুন্দল ৭০ -৮০, ঢ্যাঁড়শ ৬০ -৮০, কাঁকরোল ৭০ -১০০ টাকা এবং চিচিঙ্গা ৫০ -৭০ টাকা দরে, লাউ প্রতি পিচ ৬০-৭০ টাকা পিচ দরে, কাঁচামরিচ মানভেদে ২৮০-৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মাংসের বাজারে, ব্রয়লার মুরগি ১৭০-১৮০ টাকা কেজি দরে, সোনালি ২৭০-২৮০ টাকা কেজি দরে ও লেয়ার ২৯০-৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে ও খাসির মাংস ১১৫০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মাছের বাজারে, রুই মাছ আকারভেদে ৩০০-৩৫০ টাকা, ভেটকি মাছ আকারভেদে ৬০০-৮০০ টাকা কেজি, তেলাপিয়া ২০০ টাকা, পাবদা ৪০০-৪৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এক কেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২২০০-২৩০০ টাকা কেজি দরে, ৭০০-৮০০ গ্রামের ইলিশের দাম ১৭০০-১৮০০ টাকা কেজি, ৪ থেকে ৫টি মিলিয়ে এক কেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৬০০-৭০০ টাকা কেজি দরে।
সবজি বাজারের খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, বৃষ্টির সময় কাঁচা সবজির উৎপাদন কম থাকে। শহরে সবজি কম আসে। গত সপ্তাহে প্রায় সবজির দাম ১০-১৫ টাকা কেজি প্রতি কমেও গিয়েছিল। চলতি সপ্তাহে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় দাম বেড়েছে।
পাইকারি বাজারে আড়ৎদাররা জানান, বাজারে সবজির সরবরাহ কম কিন্তু চাহিদা অনেক বেশি। বৃষ্টির কারণে সবজি আসছে না। পাইকারি বাজারে কমিশনের ভিত্তিতে সবজি বিক্রি করতে হয়। এখানে সিন্ডিকেট করে বাড়তি মুনাফা নেওয়ার সুযোগ নেই। দাম কম-বেশির পেছনে তাদের ভূমিকা নেই। সবজি চাষির সংখ্যাও কমে গেছে। এজন্য মূলত সবজি সংকট। কৃষি কাজ বাড়লে ঘাটতি দূর হবে।
নতুন বাজারের খুচরা সবজি ব্যবসায়ী সালাম মিয়া বলেন, সবজির দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে। দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সবজির বিক্রিও কমে গেছে। আর নিজের বাড়িতে সবজি নিতেও কষ্ট হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বৃষ্টির কারণেই সবজির দাম বেড়েছে। আর খুলনাঞ্চলে চাষাবাদও কমে গেছে। এজন্য সবজির একটা ঘাটতি রয়েছে। তবে শীতের সবজি উঠলে দাম ফের কমে যাবে।
পাইকার বাজারের ব্যবসায়ী মিন্টু মোড়ল বলেন, একটা সময় বাগেরহাট থেকে সবজি আসতো। উল্টো এখন অনেক খুচরা ব্যবসায়ী খুলনা থেকে সবজি নিয়ে যান। পূর্বের তুলনায় খুলনাতেও চাষাবাদ কমেছে। এজন্য একটা ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া এ বছর লাগামহীন বৃষ্টির কারণে সবজি উৎপাদন কমে যাওয়ায় সরবরাহ ঘাটতি রয়েছে।
নিউ মার্কেট বাজারে বাজার করতে আসা চাকরীজীবি ফরিদা পারভিন বলেন, দুই পদের সবজির পাকা দিয়ে এখন এক কেজি মুরগী কেনা যায়। দেশী এক কেজি মাছ কেনা যায়। সব সবজির দাম ৫০ টাকার উপরে রয়েছে। এমন দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজার খরচ বাড়লেও আমাদের আয় বাড়েনি।
