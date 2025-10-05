পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে ভোট বাণিজ্য বন্ধ হবে: আকন্দ
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ বলেছেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে কালোবাজারি বন্ধ হবে, কালো টাকার ব্যবহার বন্ধ হবে, মাস্তানি বন্ধ হবে, কেন্দ্র দখল বন্ধ হবে। একইসঙ্গে ভোট বাণিজ্যও বন্ধ হবে। তাই আমরা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে কোনো দুশ্চরিত্রের লোক পার্লামেন্টে যাওয়ার সুযোগ পাবে না।
রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন, উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করাসহ পাঁচ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।
মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, ‘কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী বলেছেন, পিআর পদ্ধতিতে নাকি বাণিজ্য বাড়বে। বাস্তবে ভোটারদের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য করতে পারবেন না। দলের ভালো নেতা যারা তারাই নির্বাচিত হবেন। কোনো দুশ্চরিত্রের লোক পার্লামেন্টে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। সেক্ষেত্রে রাজনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন হবে। এই পরিবর্তনটা জামায়াত চাচ্ছে। এটি জামায়াতের ইন্টারেস্ট না, এটা জাতীর ইন্টারেস্ট। এই ইন্টারেস্টের ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচন চাই।’
জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে হবে উল্লেখ করে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদ যদি ঘোষিত না হয়, এর যদি আইনি ভিত্তি না থাকে, বাংলাদেশে এই যে ১৩ মাস ধরে বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে; রাষ্ট্র পরিচালনার এই দিনগুলো সম্পূর্ণ ইলিগ্যাল হয়ে যাবে। কারণ শেখ হাসিনা যেদিন পালিয়ে গেছেন, সেদিনই সংবিধান অকার্যকর হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নেই, মন্ত্রিপরিষদ নেই, তাহলে রাষ্ট্র চালায় কে? তারপরও কি সংবিধান থাকে? যে দেশে এক্সিকিউটিভ নেই, এমপি নেই, মন্ত্রী নেই, পার্লামেন্ট নেই; সে দেশে জনগণকে পরিচালকলনার কোনো প্রতিনিধিই নেই। এই অকার্যকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করতে যে সিস্টেমটা, সেই সিস্টেমকে আইনি ভিত্তি দিতে হলে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে যত জুলুম-নির্যাতন হয়েছে, শাপলা গণহত্যা, পিলখানায় হত্যাকাণ্ডের বিচার হতে হবে। সব গণহত্যার বিচার হতে হবে। জুলাই-আগস্টের বিচার দৃশ্যমান হতে হবে। আওয়ামী লীগ সাড়ে ১৫ বছর মানুষের ওপর জুলুম করেছে একটি রাজনৈতিক শক্তিকে সামনে রেখে। যাদের অফিস দিল্লিতে তারা বাংলাদেশে কেমনে রাজনীতি করবে? আমরা বলেছি, তাদের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশ একটি ভালো অবস্থানে যাবে।’
মতবিনিময় সভায় মহানগর জামায়াতের আমির মাওলানা কামরুল আহসান এমরুলের সভাপতিত্বে মহানগর নায়েবে আমির আসাদুজ্জামান সোহেলহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/এমএস