জামায়াত বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী স্টাইলে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে

জামায়াত বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী স্টাইলে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, জামায়াত গত বছরের ৫ আগস্টের পর রহস্যজনক কারণে জাতীয় স্বার্থবিরোধী অবস্থান নিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী স্টাইলে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে।
রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ধারা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে ধারা ইউনিয়নের আলেম, ওলামা, মাশায়েখ ও ইমামদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, জামায়াত ক্ষমতার জন্য বিএনপির বিরুদ্ধে ভারসাম্যহীন অপপ্রচার করছে। অথচ এরা এতদিন পরগাছার মতো রাজনীতি করেছে। আগাগোড়া বিএনপির ছত্রছায়ায় রাজনীতি করে এখন এরা বিএনপির বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। জামায়াত গত বছরের ৫ আগস্টের পর রহস্যজনক কারণে একের পর এক জাতীয় স্বার্থবিরোধী অবস্থান নিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী স্টাইলে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে।
আগামী নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চেষ্টা করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেক চড়াই উতরাইয়ের পর আগামী ফেব্রুয়ারিতে রোজার আগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, গণঅভ্যুত্থানের শক্তির একাংশ আসন্ন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত, বিলম্বিত করতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের অসাংবিধানিক দাবিকে সামনে এনে আন্দোলনের নামে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য চালানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছে।
মাঝিয়াইল মাদরাসার মুহতামিম পীরে কামেল হযরত মাওলানা নূর হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির আহবায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরফান আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান, জেলা ওলামা দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আকবর আলী, ইউনিয়নের আলেম, ওলামা, মাদরাসার মুহতামিম, নায়েবে মুহতামিম, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদরাসা ও মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমডিকেএম/এমএস