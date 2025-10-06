  2. দেশজুড়ে

সিলেটে মাইক্রোবাস-মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
সিলেটে মাইক্রোবাস-মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে মাইক্রোবাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে উপজেলার ইলাশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের শওকত আলীর ছেলে মোহাম্মদ সায়েম আহমদ (১৪) ও একই উপজেলার মোগলাবাজার চর মোহাম্মদপুর গ্রামের মাসুক মিয়ার ছেলে সুফিয়ান ইসলাম নাহিদ (২০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিলেট-মৌলভীবাজার সড়কে ফেঞ্চুগঞ্জের ইলাশপুরে মৌলভীবাজারগামী একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে সিলেটগামী মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান মোটরসাইকেলের দুই আরোহী।

ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান খান জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহমেদ জামিল/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।