মা ইলিশ রক্ষায় মোবাইল কোর্ট: কঁচা নদীতে কারেন্ট জালসহ জাটকা জব্দ

জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০২:৫৭ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
জব্দকৃত জাল উপজেলা চত্বরে আগুনে পোড়ানো হয় এবং মাছগুলো কিছু হতদরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়

মা ইলিশ রক্ষায় পরিচালিত মোবাইল কোর্ট পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে কঁচা নদীতে মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞার সময় অবৈধ ৫ হাজার মিটার জাল ও কিছু জাটকা ইলিশ মাছ জব্দ করেছে। সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে এ অভিযান পরিচালনার সময় কয়েকজন অসাধু জেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

পরে এদিন দুপুর ২টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হাসান বিন মোহাম্মদ আলীর উপস্থিতিতে ওই জব্দকৃত জাল উপজেলা চত্বরে আগুনে পোড়ানো হয় এবং মাছগুলো কিছু হতদরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়।

অভিযানটি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাহাদ রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ইন্দুরকানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মারুফ হোসেনসহ সংশ্লিষ্টরা।

মৎস্য কর্মকর্তা ফাহাদ রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিক্তিতে কঁচা নদীর আলীর খাল থেকে মাছ ধরার সময় ৫ হাজার মিটারের অবৈধ কারেন্ট জালসহ ৭-৮টি ইলিশা জাল ও কিছু মাছ জব্দ করা হয়েছিল। জালগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং মাছগুলো হতদরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়। মা ইলিশ রক্ষায় আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এর আগে, গত ৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন সরকার কতৃক ইলিশের প্রধান মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশাসন কতৃক কঠোর অবস্থানে এ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

