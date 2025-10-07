  2. দেশজুড়ে

বেহেশত নিয়ে কটূক্তি, ময়মনসিংহে কবি শামীম আশরাফ আটক

প্রকাশিত: ০৬:১৫ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে সংস্কৃতিকর্মী ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার কবি শামীম আশরাফকে আটক করা হয়েছে। সোমবার (৬ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে নগরীর গুলকিবাড়ী এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

গ্রেফতার শামীম আশরাফ নগরীর ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের হাড়গুজির পাড় এলাকার মো. আলীম উদ্দিনের ছেলে। তিনি নগরীর আমপট্টি মোড় এলাকার গ্রাফিটির মালিক।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেসবুক) বেহেশত নিয়ে কটূক্তি করেছিলেন শামীম আশরাফ। এতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগায় তাকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। রাতে তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পেরে আটক করা হয়েছে।

ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার কাজী আখতারুল আলম বলেন, শামীম আশরাফের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন। মঙ্গলবার তাকে আদালতে পাঠানো হবে।

এর আগে, এদিন সকাল ১১টার দিকে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শামীম আশরাফ লেখেন- আমার স্ট্যাটাসের ভাষাগত বৈচিত্র্য ইচ্ছে করেই আনছি। আর দুয়েকদিন গালিময় স্ট্যাটাস দেখা যাবে। মাত্র দুয়েকদিন ধৈর্য ধরুন, প্লিজ। এরপর ভালো হয়ে যামু।

এর দুই ঘণ্টা পরই আরেকটি পোস্ট দিয়ে এক মন্তব্যকারীকে রিপ্লাইয়ে লিখেন- আপনি ভায়া বেহেশতের সর্বোচ্চ মাকামে গিয়ে সানিলিওনকে ***।

এই বক্তব্য ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের পবিত্র বিশ্বাসের প্রতি চরম অবমাননা হিসেবে দেখা দেয়। পোস্টটি ছড়িয়ে পড়ার পর শহরজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ ও মাদরাসা শিক্ষার্থীরা রাস্তায় বিক্ষোভ করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তাকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান।

