স্বীকৃতি-সম্মাননাসহ ৭ দাবিতে জুলাই যোদ্ধাদের স্মারকলিপি
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা ও পুনর্বাসনসহ ৭ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন টাঙ্গাইলের জুলাই যোদ্ধারা।
বৃহস্পতিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সঞ্জয় কুমার মহন্তের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার বরাবর স্মারকলিপি দেন তারা।
তাদের অন্য দাবিগুলো হলো- রাষ্ট্রীয়ভাবে জুলাই শহীদ ও আহত যোদ্ধাদের বীর জুলাই যোদ্ধা উপাধিতে ভূষিত করা, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসসহ জাতীয় দিবসে জুলাই যোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান, গণহত্যাকারী, ফ্যাসিস্ট সরকারের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সব সাংগঠনিক কার্যক্রম আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, গণহত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব নেতাকর্মীকে আইনের আওতায় এনে অতি দ্রুত বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা, জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের পূর্ণ আইনি সুরক্ষা প্রদান, শহীদ পরিবারের ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের সকল সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখা, আজীবন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ, প্রয়োজনে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং মৃত্যুর পর সরকারি ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন, কবর সংরক্ষণ ও পরিচিতি চিহ্ন স্থাপন করা।
এসময় আহত জুলাই আন্দোলনকারী নবাব আলী, খোকন মিয়া, সজিব হোসেন, জুবায়ের আহমেদ সিয়াম, শাহিনুর, শিমু আক্তার, রেজু, হাসান আলী, রাসেল মিয়া, আলামিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন