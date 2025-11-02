ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেস্তোরাঁয় গুলির ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেস্তোরাঁয় গুলির ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে একটি রেস্তোরাঁয় গুলির ঘটনায় ইয়াছিন (২০) নামে আরও একজন মারা গেছেন। রোববার (২ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ নিয়ে এই ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দুই জনে দাঁড়িয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে রাত ৮টার দিকে উপজেলার বড়িকান্দি ইউনিয়নের গণি শাহ মাজারের পাশে একটি রেস্তোরাঁয় গুলির এই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে নুরজাহানপুর গ্রামের বাসিন্দা শিপনের সঙ্গে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারসহ নানা বিষয় নিয়ে থোল্লাকান্দি গ্রামের রিফাতের বিরোধ চলছিল। শিপন ও রিফাত দুইজনই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত।
পূর্ববিরোধের জেরে শনিবার রাতে শিপন গণি শাহ মাজারের পাশে একটি রেস্টুরেন্টে খাবার খাওয়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় রিফাত। এ সময় শিপন ও হোটেলের এক কর্মচারীসহ তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিপন নামে একজনের মৃত্যু হয়। পরে রোববার বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইয়াছিন নামে আরেকজন মারা যান।
নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহীনুর ইসলাম জানান, গুলির ঘটনায় আরও একজন মারা গেছেন বলে জানতে পেরেছি। অভিযুক্ত রিফাতকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান চলছে।
